الاحتلال يفرج عن الأسير منتصر شخطور من بيت لحم

وطن: أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال؛ أفرجت عن الأسير منتصر حسين محمد شخطور (29 عامًا) من مدينة بيت لحم، وذلك بعد أن أنهى مدة محكومية البالغة 11 شهرًا.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 05/04/2021م؛ ووجهت له قوات الاحتلال تهمة محاولة تهريب جوال إلى الأسرى داخل سجون الاحتلال.

يذكر أن الأسير المحرر منتصر شخطور ولد بتاريخ 02/03/1993م، وهو متزوج؛ ولديه طفلين، وله اعتقال سابق في سجون الاحتلال على خلفية إلقاء حجارة وزجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال؛ وأفرج عن الأسير من سجن النقب الصحراوي.