وطن: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 وفيات و465 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل تسجيل 1420 حالة تعاف.

ووفقًا للمعطيات، ارتفعت حصيلة الوفيات والإصابات منذ بدء رصد الوباء في آذار 2020، إلى 5588 وفاة و652,763 إصابة، مقابل 639,923 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 254 إصابة جديدة في الضفة الغربية، من بينها 170 إصابة في مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى تسجيل 211 إصابة في قطاع غزة.

وسجلت حالتا وفاة في قطاع غزة وحالة وفاة في مدينة القدس، وحالة وفاة في نابلس، وحالة وفاة في بيت لحم، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 3، سلفيت 4، رام الله والبيرة 23، طولكرم 8، جنين 13، بيت لحم 10، ضواحي القدس 2، قلقيلية 4، الخليل 7، نابلس 8، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 211، مدينة القدس 170".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 3، سلفيت 3، رام الله والبيرة 38، طولكرم 16، جنين 14، بيت لحم 18، ضواحي القدس 5، قلقيلية 9، الخليل 12، نابلس 49، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 900، مدينة القدس 350".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 85 مريضًا، بينهم 15 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ويبلغ عدد الإصابات النشطة حاليًا 7255 إصابة تتركز غالبيتها في قطاع غزة ومدينة القدس المحتلة.