الاحتلال يسلّم جثمان الفتى يامن جفّال الذي استشهد قبل يومين في بلدة أبو ديس

وطن: تسلّمت عائلة الشهيد يامن جفّال عصر اليوم الثلاثاء، جثمان نجلها الفتى بعد احتجازه في ثلاجات الاحتلال منذ السادس من آذار الجاري.

وتسلّمت العائلة جثمان نجلها واتجهت به نحو مشفى أريحا الحكومي، ثم إلى بلدة أبو ديس حيث سيشيع جثمانه.

وتجمع الأهالي أمام مسجد صلاح الدين في بلدة أبو ديس تمهيدًا لاستقبال وتشييع جثمان الفتى يامن جفال.

الفتى جفال استشهد برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة أبو ديس شرق المدينة المحتلة، في السادس من شهر آذار الجاري.

وبتسليم جفال، يواصل الاحتلال احتجاز جثامين 18 شهيدًا من مدينة القدس وضواحيها من بينهم شهيدة.