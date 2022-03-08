الصين تدعو الولايات المتحدة لتوضيح أنشطتها البيولوجية العسكرية في الداخل والخارج بما في ذلك أوكرانيا

وطن: علّقت الصين على تقارير حول مختبرات بيولوجية تمولها الولايات المتحدة في أوكرانيا، ودعت واشنطن إلى توضيح أنشطتها العسكرية البيولوجية في الداخل والخارج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي تشيان في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء: "نحث الجانب الأمريكي مرة أخرى على توضيح الأنشطة العسكرية البيولوجية بشكل كامل في الداخل والخارج".

وتابع المتحدث: "من أجل صحة الشعب الأوكراني والمناطق المجاورة وخارجها، ندعو الأطراف المعنية إلى ضمان سلامة هذه المختبرات".

وشدد المتحدث "ندعو الولايات المتحدة إلى تقديم معلومات شاملة حول برامجها البيولوجية العسكرية على الأراضي الأمريكية وخارجها، وقبول التحقيقات الدولية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا أن نظام كييف أتلف فور انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مكونات مسببة للأمراض الجرثومية، في مختبرات نشطت بتمويل أمريكي قرب الحدود الروسية.

المصدر: تاس