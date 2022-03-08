"الخارجية": إجلاء أبناء شعبنا من مدينة سومي الأوكرانية بسلام

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، عن إجلاء أبناء شعبنا من مدينة سومي الأوكرانية بسلام.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير أحمد الديك إنه "تم إجلاء جميع أبناء شعبنا الذين اتصلوا بنا وتواصلوا معنا وعبّروا عن رغبتهم بمغادرة مدينة سومي"، مؤكدًا أنهم "خرجوا سالمين من المدينة، وهم في طريقهم باتجاه المعابر الحدودية مع الدول المجاورة".

وأضاف: "نحن على تواصل دائم معهم، متمنين وصولا سالما وآمنا لهم ولأسرهم، وذلك كله بتوجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج".

وبهذا الخصوص، أكد الديك أن "شعبنا وقيادتنا يفخرون بخلية الأزمة في أوكرانيا، والمشكّلة بالشراكة بين سفارة دولة فلسطين ورؤساء الجالية الفلسطينية وقيادة الاتحاد العام لطلبة فلسطين فرع الأوكرانيا وجهاز المخابرات العامة".

وتمنى لأبناء شعبنا ولجالياتنا العربية الشقيقة الذين غادروا سومي بوصولٍ آمن وبالسلامة الى المعابر الحدودية مع الدول المجاورة.