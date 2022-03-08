زيلينسكي يتهم الغرب بعدم الإيفاء بـ"وعوده" حيال أوكرانيا

وطن: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الثلاثاء إن "الوعود" الغربية بشأن حماية أوكرانيا من الهجمات الروسية، لم يتم الإيفاء بها.

وأوضح في مقطع فيديو نشر على "تليغرام": "نحن نسمع وعودا منذ 13 يوما. يقولون لنا منذ 13 يوما إنهم سيساعدوننا جويا وإنه ستكون هناك طائرات وإنهم سيسلمونها إلينا".

وتابع "لكن مسؤولية ذلك (سقوط ضحايا) تقع أيضا على عاتق الذين لم يتمكنوا من اتخاذ قرار في الغرب لمدة 13 يوما... على الذين لم يحموا الأجواء الأوكرانية من القتلة الروس".

المصدر: أ ف ب