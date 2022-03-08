صحيفة عبرية: لقاء سري عقد امس بين حسين الشيخ ومسؤولة إسرائيلية

وطن: ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبري، بأن لقاء سريًا عقد في مدينة رام الله في الضفة الغربية، مساء الاثنين، بين قيادات إسرائيلية ومسؤول فلسطيني.

ونقل الموقع عن مصدر فلسطيني، قوله: إن رئيسة مكتب وزير الجيش الإسرائيلي، معيان إسرائيلي، وصلت إلى رام الله للقاء حسين الشيخ، المسؤول عن التنسيق مع إسرائيل.



وبحسب المصدر فقد حضر الاجتماع أيضًا "منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية اللواء غسان عليان". في حين لم يعلق مكتب وزير الجيش على التقرير.

( المصدر- عكا للشؤون الاسرائيلية)