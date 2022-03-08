في اليوم الـ 13 للحرب.. وقف مؤقت للنار لإجلاء المدنيين من 5 مدن بينها العاصمة كييف والمعارك تتواصل في مناطق اخرى



وطن- أعلنت السلطات الأوكرانية عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، بدء سريان وقف إطلاق مؤقت للنار لإجلاء المدنيين من 5 مدن أوكرانية بينها العاصمة كييف.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح ممرات إنسانية في كييف وتشيرنهيف وسومي وخاركوف وماريوبول اعتبارا من السابعة صباحا بتوقيت غرينتش.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، في بيان، اليوم الثلاثاء أنه "سيتم فتح ممرات إنسانية من كييف وتشيرنهيف وسومي وخاركوف وماريوبول اعتبارا من اليوم في السابعة بتوقيت غرينتش".

وفي سياق متصل، قال المندوب السامي للاجئين إن عدد اللاجئين الأوكرانيين في البلدان المجاورة سيبلغ اليوم أو غدا مليوني شخص.

ووفقا لحرس الحدود البولندي، اليوم الثلاثاء، فإن نحو 1.2 مليون أوكراني فروا إلى بولندا منذ الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير الماضي، منهم 141 ألف و500 أمس الاثنين.

وبموازاة ذلك تواصلت المعارك في العديد من المناطق حيث قالت وزارة الدفاع الروسية بأن القاذفات والمقاتلات الحربية التابعة للقوات الجوية الروسية دمرت 158 منشأة عسكرية في أراضي أوكرانيا امس، موضحة انه تم تدمير ما مجموعه 2482 من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا خلال العملية العسكرية، من بينها: 87 موقعا للقيادة ومركزا للاتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، و124 من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "Buk M-1" و "Osa"، بالإضافة إلى 79 محطة رادار.

وخلال الليلة الماضية تم تعطيل مطار "OZERNOE" التابع لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من جيتومير، بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة. حسب الدفاع الروسية.

واعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، مقتل 18 مدنيا بينهم طفلين في غارة جوية روسية ليلا في سومي.

وقالت إن "قنابل وزنها 500 كيلوغرام أسقطت على مبان سكنية في شوارع سومي".

وعاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى القصر الرئاسي في العاصمة الأوكرانية كييف، للمرة الأولى علنا، منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

ونشرت الرئاسة الأوكرانية عبر "فيسبوك" شريط فيديو صوّره بنفسه، يظهر فيه وهو يتجوّل داخل القصر.

وقال زيلينسكي في الفيديو الذي بثته الرئاسة في وقت متأخر من ليل الإثنين، وهو يجلس في مكتبه: "أنا لا أختبئ، ولا أخاف من أحد"، مؤكداً أنه سيبقى في بانكوفا في كييف، وسيفعل كل ما يلزم للفوز بالحرب.