جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تدعو لمحاسبة الاحتلال على الانتهاكات ضد البيئة الفلسطينية



وطن- طالبت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية المنظمات والاطر الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة بالعمل من أجل محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات بحق البيئة الفلسطينية، في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعت الى وقف فوري لاستنزاف المصادر الطبيعية الفلسطينية المحدودة، التي تضاف الى الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية المتنوعة حسب تقرير منظمة العفو الدولية" امنستي"، الذي صدر حديثا ووصف الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين بممارسات نظام الفصل العنصري " الابارتهايد".

وفي ظل الاحتفال بيوم المرأة العالمي هذا العام، تحت شعار دور المرأة في التعامل مع تداعيات التغيرات البيئية والمناخية في العالم، أوضحت الجمعية، أن هذه الانتهاكات المتمثلة في الاستيلاء على مصادر المياه وبالأخص مصادر المياه الجوفية، والأراضي الزراعية الخصبة، وتشويه النظام الحيوي البيئي الفلسطيني من خلال اقامه المستوطنات وشق الطرق تحت ذرائع مختلفة، والتخلص من النفايات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وسكب مياه مجاري مستوطنات في أراضي المواطنين الفلسطينيين، واقامة المصانع الكيميائية بجوار المناطق الفلسطينية، حيث شكلت وما زالت هذه التصرفات تهديدا حقيقيا للنظام البيئي الفلسطيني بكل مكوناته، ولإمكانية العيش للمواطن الفلسطيني في ظل ظروف صحية وبيئية حسب المعايير الدولية.

وأكدت الجمعية أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق البيئة الفلسطينية، تفاقم اثار التغيرات المناخية التي بدأ العالم يلمس تداعياتها الخطيرة، حيث تظهر أثارها في مجالات حيوية للفلسطينيين، مثل توفر كمية وجودة المياه، وتداعي خصوبة التربة والإنتاج الزراعي، والامن الغذائي وسلامة الطعام، وتراكم النفايات بأنواعها، والجوانب الصحية المترتبة عن الاستخدام المكثف للمبيدات الكيميائية بسبب ظهور افات وامراض جديدة، حيث يتطلب ذلك تدخلات خاصة للتعامل مع هذه الاثار الوخيمة، في ظل شحة المصادر الطبيعية الفلسطينية وضآلة ومحدودية النظام البيئي الفلسطيني.

وطالبت الجمعية منظمة الأمم المتحدة الى التعامل مع هذه التداعيات من منظور النوع الاجتماعي، حيث تكون اثارها أكثر شدة على المرأة الفلسطينية، وبالأخص المرأة العاملة في الزراعة، التي تفقد مصدر رزقها الوحيد في الزراعة بسبب استنزاف الأرض والمياه، أو المرأة ربة البيت التي تكون الأكثر تأثرا بسبب شحة وجودة المياه أو بسبب فقدان الامن الغذائي أو تداعي جودة وسلامة الطعام عليها وعلى عائلتها، أو التداعيات الصحية عليها، حين تتعرض الى الملوثات المتعددة، بسبب خصوصيتها خلال الحمل أو الرضاعة أو تربية والاعتناء بالأطفال.

ودعت الجمعية منظمة الأمم المتحدة الى تطبيق المعاهدات الدولية المتعددة الخاصة بالبيئة، والى تعويض الفلسطينيين عن الاضرار التي الحقتها بهم تصرفات الاحتلال خلال سنوات متراكمة، وبالأخص تدمير النظام البيئي في قطاع غزة من خلال القاء الالاف من أطنان المواد الكيميائية خلال الحروب المتعاقبة، ومنها تدمير مخازن زراعية في العدوان الأخير على قطاع غزة كانت تحوي مئات الاطنان من المبيدات الكيميائية، مما أدى الى تسربها الى التربة المحيطة والمياه الجوفية، وكذلك الاستنزاف المتواصل لمصادر المياه الجوفية من قبل المستوطنات في منطقة الاغوار الفلسطينية، مما أدى الى زيادة تركيز ملوحة المياه وبالتالي انتشار ظاهرة التصحر، من خلال عدم القدرة على زراعة محاصيل اعتاد المواطنين على زراعتها، مما أدى الى فقدان مصادر الدخل وازدياد نسبة الفقر.