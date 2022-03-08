الاحتلال يعتقل عدة مواطنين في الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، مواطنين من محافظة نابلس.

واقتحمت قوة احتلالية منطقة الجبل الشمالي في نابلس، وداهمت منزل المواطن فراس زعتر في شارع بيكر واعتقلته. كما اعتقلت المواطن جهاد العاصي، بعد مداهمة منزله في روجيب شرق نابلس.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير ياسر البدرساوي في شارع القدس شرق المدينة وقامت بتفتيشه.

ومن محافظة القدس اعتقلت قوات الاحتلال اربعة مواطنين من بلدة بدو بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، وهم: مفيد فضل الشيخ، وأحمد سالم أبو عيد، وإبراهيم عياش، ومجد موسى أبو عيد.

كما ودهمت تلك بلدتي قطنّة، وبيت عنان، واعتقلت الشاب جميل حسن الفقيه من قطنة، والأسير المحرر وسام إلياس ربيع من بيت عنان، وقد أفرجت عنه بعد احتجازه لعدة ساعات.

(المصدر- وفا)