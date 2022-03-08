جريمة قتل بالطيبة: العثور على جثة الشاب عبودي عبد القادر

وطن: عُثر فجر اليوم، الثلاثاء، على جثة الشاب عبودي عبد القادر (30 عاما) من مدينة الطيبة في المنطقة الشرقية (منطقة الجبل)، وعليها علامات عنف.

وفقدت آثار الفقيد منذ يومين، حسب ما أفادت به عائلة عبد القادر.

ووفقا لمصادر طبية فإنه عُثر على جثة الشاب، ولم تكن عليه علامات تدل بأنه على قيد الحياة.

وأكدت المصادر الطبية أن علامات عنف بدت واضحة على جثة الضحية.

وفي سياق متصل، توفي في وقت متأخر من مساء أول من أمس الأحد، منذر بحري (45 عاما)، متأثرا بإصابة تعرّض لها قبل أسبوعين بانفجار عبوة ناسفة في مدينة الطيبة.

16 قتيلا في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل منذ مطلع العام

تواصلت أعمال العنف والجريمة في العديد من البلدات الفلسطينية بالداخل المحتل، على الرغم من التواجد المكثف للشرطة في بعض المناطق التي شهدت شجارات وتوترات وجرائم قتل، في الآونة الأخيرة.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات الفلسطينية بالداخل المحتل لا يشمل ضحايا الجرائم في هضبة الجولان العربي السوري والقدس المحتلتين، منذ مطلع العام 2022 الجاري ولغاية الآن، بلغ 16 قتيلا، وهُم: عبودي عبد القادر من الطيبة، ومنذر بحري من الطيبة، وحسين عوض من المزرعة، وطاهر الشرفي من يافا، وفادي حكروش من كفر كنا، وفادي العبرة من الرملة، وزكريا مراعنة من الفريديس، وحسين دويكات من يافا، وزيد جاروشي من الرملة، وسهيلة جاروشي من الرملة، ورسمية بربور من الناصرة، ومحمد عمّاش من جسر الزرقاء، ومحمد ريفي من يافا، وحسين العيسوي من اللد، والطفل عمار حجيرات من بير المكسور، وموسى عبد الهادي من عكا.

(عرب 48)