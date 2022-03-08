الاحتلال يهدم منزل الأسير غيث جرادات، ويفجّر منزل الأسير محمد جرادات بالسيلة الحارثية بجنين

وطن: هدمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، منزل الأسير غيث جرادات، وفجرت منزل الأسير محمد جرادات في بلدة السيلة الحارثية في جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال بدأت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، في هدم منزل الأسير غيث جرادات بالمعدات اليدوية في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، فيما قامت بتفخيخ منزل الأسير محمد جرادات وتفجيره فجر اليوم.

واشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة السيلة الحارثية وأطلقوا باتجاهها صليات من الرصاص وألقوا عبوات متفجرة، ما أعاق تقدم قوات الاحتلال لأكثر من ساعتين داخل البلدة.

وأصيب 8 مواطنين على الأقل، الليلة، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، واعتقل آخر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت البلدة، بمرافقة نحو 150 آلية بينها جرافات ثقيلة، بلدة السيلة الحارثية، لهدم منزلي الأسيرين.

وحولت قوات الاحتلال السيلة الحارثية إلى ثكنة عسكرية، وأغلقت مداخل البلدة كافة ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، وانتشرت في كافة أزقة البلدة، ومنعت دخول سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر، وكذلك الطواقم الإعلامية، فيما تحلق طائرة استطلاع في سمائها.

يشار الى أن قوات الاحتلال، اعتقلت غيث وشقيقه عمر (21 عامًا) وخالهم محمد يوسف جرادات خلال عملية في بلدة السيلة الحارثية فجر 19/ 12/ 2021، بعدما اتهمتهم بالضلوع في عملية "حومش".