تشييع جثمان الشهيد الفتى عمر ابو عصب في القدس

وطن: شيّع عشرات المقدسيين، جثمان الشهيد الفتى عمر ابو عصب (16 عاما)، بعد منتصف ليلة الثلاثاء، من مستشفى المقاصد في القدس المحتلة الى مقبرة اليوسفية في باب الاسباط شمال المسجد الاقصى المبارك.

وكانت سلطات الاحتلال سلمت جثمان الشهيد ابو عصب مساء امس الاثنين، بعد ان احتجزته منذ استشهاده في السابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

واشترطت قوات الاحتلال تشييع الجثمان ودفنه في ساعات الليل، كما حددت عدد المشاركين ب 21 شخصا فقط، من افراد عائلة الشهيد.

وفرضت قوات الاحتلال طوقا عسكريا في محيط مقبرة اليوسفية خلال تشييع الجثمان، واغلقت محيط باب الاسباط بشكل كامل، ومنعت مشاركة المقدسيين في التشييع.

ورغم اجراءات الاحتلال، تجمع عشرات المقدسيين اثناء تشييع جثمان الشهيد ورددوا التكبيرات والهتافات المنددة بممارسات الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا.

يذكر ان الشهيد ابو عصب ارتقى برصاص الاحتلال في تشرين الثاني الماضي، بزعم تنفيذه عملية طعن في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، وقد اعتقلت في حينها قوات الاحتلال عددا من افراد عائلته، بعد أن داهمت منزله في بلدة العيساوية.