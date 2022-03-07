المتحدثة باسم الحكومة البريطانية: الاستيطان غير قانوني ويمثل عقبة أمام السلام والاستقرار

وطن: قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا روزي دياز، إن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي بما في ذلك التي في القدس الشرقية.

وأضافت خلال زيارتها أراضي بيت صفافا في القدس، اليوم الإثنين، أن الاستيطان يمثل عقبة أمام إحلال السلام والاستقرار، وموقف المملكة المتحدة من المستوطنات واضح.

وأكدت دياز خلال زيارتها مركز الرعاية الصحية التابع للأونروا في البلدة القديمة من القدس، التزام المملكة المتحدة بدعمها للأونروا لأهمية دورها بالحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.

وشددت دياز على دعم المملكة المتحدة للحفاظ على الوضع الراهن، بما في ذلك وصاية الأردن على الأماكن المقدسة.