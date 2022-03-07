قوات الاحتلال تطلق النار والغاز صوب المزارعين والعمال في غزة

وطن: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، نيران رشاشاتها وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المزارعين شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب غزة، وتجاه مجموعة من العمال شرق المغازي وسط القطاع.

وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق خان يونس أطلقت بكثافة نيران رشاشتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة خزاعة، وأجبرت المزارعين على الانسحاب وترك مزارعهم خوفا على حياتهم.

في هذه الأثناء، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة شرق المحافظة الوسطى، نيران رشاشاتها وقنابل الغاز تجاه مجموعة من العمال شرق مخيم المغازي شرق المحافظة.

كما قامت قوات الاحتلال المتمركزة في منطقة "أبو صفية"، أطلقت وبكثافة نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مجموعة من عمال البناء شرق مخيم المغازي واجبرتهم على الانسحاب.

وقال إن قنابل الغاز أصابت سيارة مدنية كانت في المكان وألحقت بها أضرارا مادية جسيمة