الإحصاء: 58% من النساء تعرضن للعنف من قبل ازواجهن

وطن- استعرضت رئيسة الإحصاء الفلسطيني، علا عوض، اليوم الإثنين، أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي.

وأوضحت ان النساء يرأسن حوالي 12% من الأسر في فلسطين، (بواقع 12% في الضفة الغربية و11% في قطاع غزة للعام 2021)، وان 184 سيدة تعرضن للاعتقال من قبل قوات الاحتلال في العام 2021، حيث ما زالت تقبع 32 سيدة في سجون الاحتلال، وان 48 سيدة استشهدن خلال العام 2021 بما يشمل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار 2021.

واوضحت بيانات جهاز الإحصاء أن نسبة النساء اللواتي تتراوح أعمارهنّ ما بين (20- 24 سنة) وتزوجن قبل بلوغهن سن 15 سنة في فلسطين بلغت 0.7% خلال العام 2019/2020. مقارنة بــ 2.1% عام 2014. في حين كانت هذه النسبة للنساء في نفس الفئة قبل بلوغهن (18 سنة) في فلسطين 13.4% وذلك خلال العام 2019/2020، مقارنة بــ 24.2% عام 2014.

العنــف ضد النساء:

وتعرّضت 58.2% من النساء المتزوجات حالياً أو اللواتي سبق لهن الزواج (15-64 سنة) في فلسطين للعنف "على الأقل لمرة واحدة" من قبل أزواجهن كيفما كان شكله، وكان العنف النفسي أكثر نوع عنف يمارس ضد النساء المتزوجات حالياً أو اللواتي سبق لهن الزواج (15-64 سنة) من قبل أزواجهن في فلسطين، حيث تعرضت 57.2% من النساء للعنف النفسي "على الأقل لمرة واحدة"، وتعرضت 18.5% من النساء للعنف الجسدي "على الأقل لمرة واحدة"، وتعرضت 9.4% من النساء للعنف الجنسي "على الأقل لمرة واحدة"، خلال 12 شهراً الماضية التي سبقت المقابلة للعام 2019.

التعليم

وأظهرت البيانات للعام 2020 ان معدلات الإتمام للمستويات التعليمية المختلفة (التعليم الابتدائي، المرحلة الثانوية الدنيا، المرحلة الثانوية العليا) جميعها لصالح الإناث، وكانت 99.6%، 96.6% و73.9% على التوالي.

كما أشارت إلى ارتفاع معدل مشاركة النساء في التعليم الرسمي وغير الرسمي والتدريب، حيث بلغ 17.2% مقابل 18.0% للرجال في العام 2020. وإلى ارتفاع معدل الالتحاق في المرحلة الثانوية حيث بلغ 84.8% مقابل 65.9% للذكور، وذلك حسب بيانات العام 2019- 2020.

كما بلغت نسبة الطالبات الملتحقات في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 61% من مجموع الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2020/2021.

العمل

وكشف التقرير عن ارتفاع نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة للعام 2021 مقارنة مع عام 2020، فقد بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 17% من مجمل النساء في سن العمل في العام 2021 بعد أن كانت النسبة 16% في العام 2020، مع العلم أن نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة بلغت 69% مع 65% لنفس الفترة.

وبالمقابل بلغ معدل البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة 43% مقابل 22% بين الرجال للعام 2021. في حين بلغ معدل البطالة 53% بين الشباب (19-29 سنة) من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى، بواقع 66% للإناث مقابل 39% للذكور.

ويتقاض 29% من العاملين المستخدمين بأجر في القطاع الخاص أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر والبالغ (1,450 شيقلاً)، حيث بلغت النسبة 29% للرجال، مقابل 30% للنساء. و25% من المستخدمات بأجر في القطاع الخاص يعملن دون عقد عمل، و56% يحصلن على مساهمة في تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة، بالمقابل فان أكثر من نصف المستخدمات بأجر في القطاع الخاص (52%) يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر وذلك للعام 2021.

وحسب بيانات ديوان الموظفين العام حتى شهر شباط 2022 فقد بلغت مساهمة النساء في القطاع المدني 47% من مجموع الموظفين، وتبرز الفجوة في نسبة الحاصلات على درجة مدير عام فأعلى التي بلغت 14% للنساء مقابل 86% للرجال.

مشاركة النساء في الحياة العامة

وبلغت نسبة النساء الفائزات في الانتخابات المحلية 2021 (المرحلة الأولى) 22% مقابل 78% للرجال الفائزين، حيث كانت نسبة النساء المرشحات 26% من مجموع المرشحين، وكانت هناك 9 قوائم أي ما نسبته 1% من إجمالي القوائم الانتخابية ترأسها نساء.

ولا تزال مشاركة النساء في مواقع صنع القرار محدودة ومتواضعة مقارنة مع الرجال، حيث أظهرت البيانات لعام 2022 أن النساء يشكلن حوالي 25% من أعضاء المجلس المركزي، فيما أشارت بيانات 2020 إلى أن النساء يشكلن 11% من أعضاء المجلس الوطني، و12.5% من أعضاء مجلس الوزراء هن نساء، و11% نسبة السفيرات في السلك الدبلوماسي، كما أن هناك امرأة واحدة تشغل منصب محافظ من أصل 16 محافظ، 2% من رؤساء الهيئات المحلية في فلسطين هنَ من النساء، أما عن إدارة مجلس الغرف التجارية والصناعية والزراعية فقد بلغت النسبة 99% من الرجال، مقابل 1% فقط من النساء، وحوالي 19% نسبة القاضيات، ونسبة وكيلات النيابة تبلغ 20%.