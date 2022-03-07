"شؤون المرأة" تطلق برنامجها بمناسبة الثامن من آذار

وطن: عقدت وزارة شؤون المرأة، بالتعاون مع وزارة الإعلام، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحافيا حول انطلاق فعاليات يوم المرأة الفلسطينية.

وتحدثت وزيرة المرأة الفلسطينية د. آمال حمد عن برنامج وفعاليات يوم المرأة، مشيرة الى ان حملة إلكترونية ستطلق لتسليط الضوء على قضايا تهم النساء والتطرق للعدالة البيئية والانتهاكات التي نتعرض لها، وأن مؤتمرا صحافيا سيعقد في محافظة القدس لدعم وإسناد المرأة المقدسية في الشيخ جراح وباب العامود، كما ستستعرض الوزارة أهم المؤشرات الخاصة بالنساء من قبل الجهاز المركزي للإحصاء، ورؤية الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

واشادت بقرار رفع مدة إجازة الأمومة إلى 14 أسبوعا بدلا من 10 أسابيع، وإعطاء إجازة للأب لمدة 3 أيام، واحتساب فترة الإجازة لرعاية المولود ضمن استحقاقات التقاعد.

وستعقد الوزارة، بحسب الوزيرة، طاولة مستديرة على المستوى الوزاري لمناقشة آثار البيئة على النساء وانتهاكات الاحتلال وآثاره المدمرة. كما سيعقد حدث جانبي لتسليط الضوء على الخصوصية الفلسطينية حول "العدالة البيئية".

وستشهد محافظة طولكرم الحدث المركزي الذي سيسلط الضوء على "العدالة البيئية والتغيير المناخي من منظور نوع اجتماعي" بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وسنكون هناك مشاركة فاعلة لدولة فلسطين في اجتماعات لجنة واقع المرأة بالأمم المتحدة التي ستكون الكلمة الرسمية فيها حول العدالة البيئية والتغيير المناخي.

وستكرم الوزارة النساء المبدعات بمختلف الحقول بالشراكة مع الوزارات المعنية كالإعلام والقدس والأشغال، كما ستشارك الوزارة بعدد من الورشات مع مؤسسات المجتمع المدني للوقوف على الإنجازات التي تمت والتدخلات الحالية والمستقبلية الخاصة بالقوانين والتشريعات والدور الحيوي للشباب الفلسطيني.

وعلى مدار الأسبوعين المقبلين، ستشارك الوزارة في لقاءات إعلامية عدة لإبراز الدور الريادي لنساء فلسطين.

واستعرضت مدير عام الانتاج الإعلامي في وزارة الإعلام نداء يونس الانتهاكات الاحتلالية بحق الصحفيات الفلسطينيات، والتي بلغت (82) انتهاكا بحق (36) صحفية خلال عام 2021، فيما تعرضت (248) صحفية فلسطينية لانتهاكات احتلالية منذ عام 2016 حتى نهاية عام 2021

وأكدت يونس إصرار سلطات الاحتلال على استهداف الصحفيات بشكل متعمد أثناء تغطيتهن الإعلامية، مشيرة الى ان الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيات الفلسطينيات خلال عام 2021 تراوحت من حيث طبيعتها كالتالي: احتجاز ومنع من التغطية (15)، اعتقال/ تمديد اعتقال (12)، اعتداء بالضرب ورش غاز الفلفل (10)، استدعاء للتحقيق (9)، إصابة بقنبلة صوتية (6)، حجب على مواقع التواصل الاجتماعي (6)، اختناق شديد (4)، مصادرة معدات (5)، إبعاد عن المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح (4)، إصابة بالرصاص المعدني والمطاط (4)، إصابة برضوض (2)، فرض غرامة مالية (2)، منع من السفر (2)، فصل تعسفي (1).