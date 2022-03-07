المعارك تشتد حول العاصمة الأوكرانية وروسيا تعلن فتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين

وطن: تواصل القتال واشتد في بلدات حول العاصمة الأوكرانية كييف، في اليوم الـ12 للحرب، وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية تحشد لاقتحام العاصمة، بالتوازي مع سيطرتها على مدينة إربين وتشديدها الطوق على مدن رئيسية في الجنوب والوسط.

وقال المتحدث العسكري الإقليمي الأوكراني سيرغي براتشوك، إن صواريخ روسية أطلقت من البحر سقطت، اليوم الإثنين، على قرية توزلي في منطقة أوديسا. وأشار إلى أنها استهدفت "منشآت حيوية،" لكنها لم تسفر عن إصابات.

وحسب الشرطة الأوكرانية فإن مدينة خاركيف صمدت الليلة الماضية أمام وابل من القصف الروسي أدى إلى عشرات الحرائق.

وأفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية اندلاع حرائق في 21 مبنى وسط خاركيف، جراء القصف الروسي الليلة الماضية.

وأعلن الجيش الروسي، اليوم الإثنين فتح ممرات إنسانية عدة، وتعليق إطلاق نار في مناطق محددة لإجلاء المدنيين من مدن خاركيف وكييف وماريوبول وسومي الأوكرانية التي تشهد معارك عنيفة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية "تعلن القوات الروسية لغرض إنساني" الامتناع عن إطلاق النار محليا "اعتبارا من الساعة العاشرة (الساعة السابعة ت غ) في السابع من آذار/مارس وفتح ممرات إنسانية".

وأوضح الجيش الروسي أن هذا القرار اتخذ بعد "طلب شخصي" من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأجرى الرئيسان محادثات هاتفية، أمس الأحد، استمرت ساعتين.

وأتى الإعلان فيما من المقرر إجراء جولة ثالثة من المفاوضات بين كييف وموسكو، اليوم الإثنين، على ما أوضحت السلطات الأوكرانية.

واستهدفت القوات الروسية فجر اليوم الإثنين، مدينة ميكولايف الإستراتيجية الساحلية بقصف مدفعي ثقيل، فيما سمع دوي انفجارات جديدة في كييف

وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية بأن القوات الروسية استهدفت بقذائف الهاون مجموعة من الأشخاص حاولوا الهروب من إربين.

وقامت طائرات روسية بتنفيذ غارات على أحد المواقع في مدينة أوديسا على البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن القوات الروسية تسيطر على مدينة إربين في شمال غربي العاصمة كييف.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أميركيين، إن واشنطن أوفدت فريقا لشرق أوروبا لمواجهة الهجمات الرقمية الروسية واعتراض الاتصالات.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة زودت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمعدات اتصالات مشفرة لتأمين تنقلاته واتصالاته مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأشارت الصحيفة أيضا الى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي زودا أوكرانيا بنحو 17 ألف قطعة سلاح مضادة للدبابات خلال أقل من أسبوع.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إن المجلس يدرس قانونا لحظر استيراد النفط الروسي، وأن الكونغرس يعتزم اعتماد عشرة مليارات دولار هذا الأسبوع كمساعدات لأوكرانيا رداً على الغزو العسكري الروسي لها.

واوضحت بيلوسي في رسالة أن "مجلس النواب يدرس حالياً قوانين قوية ستزيد من عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي".

وأضافت أن "مشروع القانون سيحظر استيراد النفط ومنتجات الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة ويفسخ العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وبيلاروسيا ويتخذ الخطوة الأولى لمنع روسيا من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية".

وتواصلَ الفرار الجماعي للمدنيين من أوكرانيا، وقال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 1.5 مليون شخص عبروا من أوكرانيا إلى دول الجوار في 10 أيام، حيث يتوع أن ترتفع الأعداد بغضون الأيام المقبلة.