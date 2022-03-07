الديمقراطية: قتل الشباب الفلسطيني اليومي من قبل الاحتلال لن يثنيهم وشعبنا عن مواصلة التصدي لإجراءاته العنصرية العدوانية



وطن: قالت الجبهة الديمقراطية إنها وهي تزف الشهيد يامن جفال تؤكد مواصلتها النضال حتى دحر الاحتلال، وان قتل الشباب الفلسطيني اليومي من قبل الاحتلال لن يثنيهم وشعبنا عن مواصلة التصدي لإجراءاته العنصرية العدوانية وعن التصدي لقطعان المستوطنين، فالشهيد يامن الذي التحق بقافلة شهداء الوطن في جنين ونابلس وبيتا وفي القدس كان رمزا للإصرار والتحدي.

وأضافت: أن الجبهة الديمقراطية التي تدخل عامها الثالث والخمسين هذه الايام تؤكد أن قوافل الشهداء الذين ضحّوا من أجل فلسطين هم ايقونات ومشاعل تضيء لنا الدرب.

وقالت إن الجبهة الديمقراطية وهي تودع الشهيد تتقدم من أهالي أبو ديس وآل جفال بأحر التعازي كما تقول لوالده الرفيق نافز عضو اللجنة المركزية للجبهة بأننا سنبقى على العهد، عهد المقاومة وعهد استمرار النضال من اجل استعادة الوحدة الوطنية على هدي مبادرة الجبهة، فالوحدة الوطنية الكفاحية هي وحدها الكفيلة بإشعال الارض تحت أقدام المحتلين وإجبارهم على الرحيل عن أرضنا.

وطالبت بتسليم جثمان الشهيد فوراً حتى يتم تشييعه بما يليق بالشهداء. داعية المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية لشعبنا من آلة القتل الإسرائيلية.