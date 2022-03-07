حماس: جريمة الاحتلال بقتل الطفل يامن جفال يؤكد على ضرورة إشعال نيران المقاومة في كل مكان

وطن: قالت حركة حماس إن استشهاد الطفل يامن نافز جفال ١٦ عاما برصاص الاحتلال في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة دليل واضح على عنصرية الاحتلال وإجرامه، ومؤشر على طبيعته القائمة على القتل والعدوان والإرهاب.

وأضافت في بيان لها، وصل وطن، أن هذه الجريمة الصهيونية ليست إلا تأكيدا إضافيا على ضرورة إشعال نيران المقاومة في كل مكان؛ لنكون قادرين كفلسطينيين على ردع الاحتلال، ووقف جرائمه.

وشددت أن "قتل أطفالنا واستهدافهم يستوجب من الكل الفلسطيني بمختلف أطيافه وفصائله الانصهار في بوتقة مقاومة موحدة تحمي أبناء شعبنا وبيوتهم ومقدساتهم، وهو ما يتطلب من السلطة مراجعة سلوكها السياسي، ورفع يدها عن المقاومة، وتجريم التنسيق الأمني"، وفق ما جاء في البيان.

وقالت إن تصاعد العدوان الصهيوني على القدس وأهلها ينذر بغضب فلسطيني شامل، سيدفع الاحتلال ثمنه في كل مكان في فلسطين.