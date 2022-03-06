اندلاع مواجهات مع الاحتلال في الطور شرق القدس

وطن: اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في بلدة الطور شرق القدس المحتلة.

وأفادت المصادر، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة وحدة المستعربين، اقتحمت الطور، وأطلقت قنابل الغاز والصوت صوب الشبان.

وتشهد بلدة الطور انتشارا مكثفا واستنفارا لقوات الاحتلال منذ ساعات الصباح الباكر، إثر استشهاد الشاب كريم القواسمة من بلدة الطور برصاص الاحتلال فجر اليوم، واعتقال والديه وشقيقه، واقتحام منزل العائلة في وقت لاحق.