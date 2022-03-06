إصابة مواطنة برصاصة طائشة في رام الله



وطن: باشرت الشرطة مساء اليوم إجراءات البحث والتحري حول إصابة مواطنة من سكان محافظة رام الله برصاصة طائشة بالخاصرة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إصابة مواطنة أثناء تواجدها أمام منزلها برصاصة طائشة على الرغم من عدم سماع إطلاق نار في محيط المنزل وتزامنت إصابتها مع وجود إطلاق نار في الهواء في منطقة قريبة.

وأضافت الشرطة أنه تم إدخال المواطنة لغرف العمليات في أحد مشافي المدينة ووصفت حالتها الصحية بالمستقرة وباشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري اللازمة لكشف ملابسات إصابة المواطنة.