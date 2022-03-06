وفاة شاب متأثرا بجراح عقب انفجار عبوة ناسفة في الطيبة بالداخل المحتل

وطن: توفي في وقت متأخر من مساء الأحد، منذر بحري (45 عاما)، متأثرا بإصابة تعرّض لها قبل أسبوعين بانفجار عبوة ناسفة في مدينة الطيبة.

وكان بحري قد أُصيب بالقرب من مدخل محلّه التجاري في شارع "محمود درويش" بجروح حرجة، بعد تعرضه لانفجار عبوة ناسفة داخل سيّارته في المكان.

ومنذ إصابته، خضع بحري لعمليات مكثفة في مشفى "مئير" في كفار سابا، غير أنّ حالته الصحيّة تدهورت حتّى أُعلِنت وفاته مساء الأحد.

والجمعة الماضي، أصيب شخص في الخمسينات من عمره، بجروح وصفت بأنها حرجة في جريمة إطلاق نار ببلدة البعنة في منطقة الشاغور.

(عرب 48)