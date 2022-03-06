استشهاد الطفل يامن جفال 16 عاماً برصاص الاحتلال في بلدة أبو ديس

وطن: أعلنت وزارة الصحة استشهاد الطفل يامن نافز جفال 16 عاماً برصاص قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.

وأصيب الفتى برصاص قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات اندلعت في البلدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها الفتى بالرصاص، قبل أن يتم اعتقاله.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب مركبة الإسعاف التي توجهت لإنقاذ الشاب المصاب، ومنعتها من الوصول إليه، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.