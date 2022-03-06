روسيا: استخدام الطيران الحربي الأوكراني مطارات دول الجوار سيعني تورط هذه الدول في النزاع

وطن: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن استخدام الطيران الحربي الأوكراني مطارات دول الجوار قد تعتبره روسيا أنه انخراط لهذه الدول في النزاع.

وفي موجز صحفي قال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف اليوم الأحد إن الطيران الحربي الأوكراني القادر على القتال قد تم تدميره بشكل شبه كامل.

وأشار كوناشينكوف إلى أن الوزارة على علم بوجود طائرات حربية أوكرانية انتقلت سابقا إلى رومانيا ودول مجاورة أخرى.

ولفت بهذا الصدد إلى أن "استخدام المطارات التابعة لهذه الدول لمرابطة الطيران الحربي الأوكراني واستخدامه اللاحق ضد القوات الروسية قد ينظر إليه على أنه تورط لهذه الدول في النزاع المسلح".

مختبرات بيولوجية

كما أعلن كوناشينكوف أن الوزارة تسلمت وثائق من عاملي مختبرات بيولوجية أوكرانية تؤكد تطوير مكونات سلاح بيولوجي في المختبرات الأوكرانية الممولة من الولايات المتحدة والواقعة بالقرب من الحدود الروسية.

وأوضح أن الوثائق المذكورة تدل على قيام السلطات الأوكرانية بالإتلاف الطارئ لمخزون من مسببات الطاعون والجمرة الخبيثة والكوليرا وغيرها من الأمراض المميتة في هذه المختبرات.

وأشار إلى أن إتلافها تزامن مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير وجرى بتوجيه من وزارة الصحة الأوكرانية بهدف "منع الكشف عن حقائق انتهاك الولايات المتحدة وأوكرانيا للمادة 1 من معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة الجرثومية والسمية".

كما أنذر كوناشينكوف العاملين في مواقع الصناعات العسكرية الأوكرانية بإخلائها، حيث سيقصفها الجيش الروسي في وقت لاحق.

المصدر: روسيا اليوم