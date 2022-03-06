الاحتلال يسلم الموطن المقدسي "محمود السعو "من حي لشيخ جراح إخطارا للتخلص من كلبه

وطن: سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن المقدسي محمود السعو من حي الشيخ جراح شمال القدس المحتلة، اليوم الأحد، إخطارا للتخلص من كلب بحوزته، بذريعة عدم وجود سور يحيط بمكان الكلب.

وقال السعو، إن سلطات الاحتلال هددته بدفع غرامة مالية بقيمة 40 ألف شيقل، والاستيلاء على الكلب، في حال عدم الاستجابة للإخطار في مدة أقصاها خمسة أيام.

وأضاف أن هذا الإخطار يندرج تحت سياسة تهجير المقدسيين والتضييق عليهم بالإخطارات والغرامات، تحت ادعاءات واهية، آخرها حيازة كلب!

وأشار السعو إلى أن الاحتلال يستهدفه بطريقة مباشرة بسبب استقباله للمتضامنين مع أهالي الحي، حيث استهدفت قوات الاحتلال اثنين من أبنائه وقامت باعتقالهما مؤخرا، وقد خرج أحدهما بكفالة مالية قدرها 5000 شيقل، أما الآخر فما زال رهن الاعتقال.

وأكد السعو تشبثه بأرضه ومنزله في وجه محاولات الاستيلاء والهيمنة من قبل المستوطنين وسلطات الاحتلال، التي توفر الحماية لهم.