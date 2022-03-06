الأسير وجدي جودة يحصل على درجة الماجستير داخل السجن

وطن: ذكرت هيئة متابعة السجون التابعة للجبهة الديمقراطية، أن الأسير وجدي عزمي جودة (44 عاما) من حي عراق التاية شرقي نابلس، حصل على درجة الماجستير في تخصص "الدراسات الإقليمية" – مسار "الدراسات الإسرائيلية"، من جامعة القدس.

وقالت الهيئة أن الأسير جودة تحدى معيقات الاحتلال، وأنهى متطلبات الحصول على درجة الماجستير، رغم اعتقاله المستمر منذ 18 عاما.

وأضافت هيئة متابعة السجون أن الأسير جودة يشغل منصب عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وهو أحد قادة الحركة الوطنية الأسيرة، وله العديد من المقالات السياسية والفكرية، ويدير جلسات ثقافية متنوعة في مواضيع وعناوين سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية داخل سجون الاحتلال.

يذكر أن الأسير جودة محكوم بالسجن لمدة 25 عاما، وكان قد حصل في فترة اعتقاله المتواصلة على الدرجة الجامعية الأولى "البكالوريوس" في تخصصين؛ الأول في العلوم السياسية من جامعة القدس، والثاني في التاريخ من جامعة الأقصى في غزة، علما أنه حاصل قبل اعتقاله على الدبلوم في تخصص "برمجيات وقواعد البيانات"، وكان طالبا في جامعة القدس المفتوحة، ولم يكمل دراسته بسبب المطاردة والاعتقال.