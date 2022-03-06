وفاة السفير الهندي بمقر إقامته في بيتونيا

وطن: أُعلن عن وفاة السفير الهندي لدى فلسطين موكول آريا، بمقر إقامته في بيتونيا غرب رام الله، اليوم الأحد.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تلقت ببالغ الذهول والصدمة نبأ وفاة سفير جمهورية الهند لدى فلسطين موكول آريا، وبهذه المناسبة الحزينة يتوجه وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي بخالص التعازي القلبية الحارة وصادق المواساة الى نظيره وزير خارجية جمهورية الهند سوبرامانيام حايشنكر ومن خلاله إلى الحكومة الهندية الصديقة وعائلة السفير آريا وذويه.



وفي هذا الإطار، أضافت الوزارة في بيان لها، الأحد، أنها تجري اتصالاتها الرسمية مع الخارجية الهندية لإتمام ترتيبات نقل جثمان السفير الى جمهورية الهند لمواراته الثرى.

وقالت إنه فور وصول هذا الخبر الأليم، صدرت تعليمات فورية من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. محمد اشتية، لكافة العناصر الأمنية والشرطية والنيابة العامة بالاضافة لوزارة الصحة والطب الشرعي، بالانتقال الفوري لمكان اقامة السفير الهندي، للوقوف عن كثب على حالة الوفاة، وأن كافة الجهات على أتم الجاهزية لعمل ما هو مطلوب منها في مثل هذه الظروف الصعبة والطارئة.

وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا بأنه تم العثور على السفير الهندي متوفيا داخل مقر سفارة بلاده في بيتونيا غرب رام الله.