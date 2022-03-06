وزير المالية: سيتم الاستمرار في تحويل مخصصات اللجان الشعبية التشغيلية للمخيمات وفقا للإمكانيات المتاحة

وطن: أكد وزير المالية شكري بشارة، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا في دعم المخيمات الفلسطينية وتلبية احتياجاتها وتعزيز صمود المواطنين فيها، حيث سيتم الاستمرار في تحويل مخصصات اللجان الشعبية التشغيلية ومخصصات النقل على الطرق والمشاريع التطويرية في المخيمات وفقا للإمكانيات المالية المتاحة.

جاء ذلك خلال بحثه وطاقم من الوزارة، اليوم الأحد، مع المكتب التنفيذي للاجئين وممثلين عن اللجان الشعبية، أولويات المشاريع التطويرية في المخيمات الفلسطينية.