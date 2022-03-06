الاتحاد الأوروبي لـوطن: سنناقش اعتماد المساعدات التي نقدمها لفلسطين خلال أيام

وطن: قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، إن اجتماعات داخل أروقة الاتحاد الأوروبي ستعقد خلال الأيام القادمة لمناقشة الميزانية "المساعدات" التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لفلسطين.

وأكد عثمان في تصريح لـوطن، أنه سيتم إقرار المساعدات بعد الانتهاء من هذه الاجتماعات.

ويبلغ حجم المساعدات الأوروبية المقدمة لفلسطين سنويا أكثر من 220 مليون يورو.

ولم يعتمد الاتحاد الأوروبي، الداعم الأكبر للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، ميزانية دعمه لفلسطين في عام 2021، بسبب ما أرجعه مسؤولون في الاتحاد إلى "أسباب فنية".

وكانت العلاقات الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي شهدت توتراً بسبب التراجع عن إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة التي كانت مقررة في أيار/مايو الماضي.