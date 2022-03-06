2034 أوكرانيا بينهم مهاجرين يهود وصلوا دولة الاحتلال منذ بداية الأزمة الأوكرانية

وطن للأنبا: وصل 2034 أوكرانيا إلى دولة الاحتلال منذ بداية الأزمة الأوكرانية، حيث تم منع 112 منهم من الدخول لأسباب مختلفة، بحسب ما أفادت ما تسمى "سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية"، اليوم الأحد.

ووفقا للتقرير، فإن سطات الاحتلال سمحت منذ 24 شباط/فبراير الماضي بدخول مجموعات من الأوكرانيين إلى أراضيها، إلى جانب استقدام العشرات من اليهود من أوكرانيا.

وحسب الإحصاءات، فإن 605 قادمين من أوكرانيا وصلوا يومي الجمعة والسبت إلى دولة الاحتلال، وتم منع 26 من الدخول .

وفي أعقاب التوجهات الأوكرانية، قالت سلطة السكان والهجرة في دولة الاحتلال إنه تم إقرار إجراءات جديدة بخصوص الأوكرانيين.

وقررت وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال، أييليت شاكيد، أنه "سيدخل جميع الأوكرانيين إلى إسرائيل من دون مانع خاص. إذا دعاهم إسرائيلي، فسيطالب بالتوقيع على تعهد بألا يستقروا في البلاد وعليه إيداع كفالة. وإذا لم يدعوهم أحد، فإنهم سيدخلون كسياح، (بشرط) لا يكون هناك اشتباه أنهم سيستقرون في إسرائيل، وسيدخلون. وإذا تعالى اشتباه، سينقلونهم إلى استجواب".

إلى ذلك، تواصل مختلف الجهات الحكومية في دولة الاحتلال العمل لاستيعاب موجة الهجرة من أوكرانيا، حيث وضعت "خطة طوارئ" مفصلة لاستقدام مجموعات من اليهود، علما أن تعداد الجالية اليهودية في أوكرانيا 200 ألف نسمة.

وأصدرت وزارة الاستيعاب التي تشرف على خطة استقدام يهود أوكرانيا دعوات للفنادق في دولة الاحتلال لاستقبال الضيوف دون تحديد الغرض.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل الخطة التحضيرات والاستعدادات في مطار اللد لاستيعاب المهاجرين، بما في ذلك تسليم بطاقات الهوية، واستيعابهم في مراكز الاستيعاب أو الفنادق، والمرافقة في بداية إقامتهم في دولة الاحتلال.

(عرب 48)