جازبروم: استمرار ضخ الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا

وطن: أكدت شركة "جازبروم" الروسية العملاقة للطاقة أن روسيا تواصل ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بالمستويات المعتادة.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن المتحدث باسم الشركة سيرجي كوبريانوف القول اليوم الأحد إن الشركة تقوم بضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا بشكل منتظم ووفقا لمتطلبات المستهلكين الأوروبيين.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم اليوم تدفيع نحو 5ر109 ملايين متر مكعب من الغاز.

وفرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا، ويخشى كثيرون حاليا من احتمال أن تقوم موسكو بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا ردا على العقوبات.

وتشير تقارير في أوكرانيا إلى أن أضرارا لحقت بخطوط أنابيب غاز في ست مناطق من جراء العمليات العسكرية.