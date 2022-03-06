ترامب: علينا رسم علم الصين على طائراتنا وقصف الروس

وطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات أمام كبار المانحين في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، إن على أمريكا وضع العلم الصيني على مقاتلاتها من طراز أف 22، وقصف القوات الروسية، ثم نقول نحن إن الصين فعلتها ليبدأوا القتال مع بعضهم البعض ونحن نجلس ونشاهد، وفقا لمراسل صحيفة "واشنطن بوست".

ولفتت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن الجمهور الحاضر للقاء، كان يضحك ويصفق لتصريحات ترامب.

وخرجت تعليقات ترامب، في وقت يتعرض فيه أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين، لانتقادات بسبب تصرفاتهم وكلماتهم التي وصفت بأنها غير مسؤولة، في خضم الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، وآخرها نشرهم لقطات من اجتماع عبر تطبيق "زووم" مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت.

وهاجم ترامب حلف الناتو وبايدن، وقال: "في أي مرحلة تقول الدول لا؟.. لا يمكننا تحمل هذه الجريمة الجسيمة ضد الإنسانية، ولا يمكن السماح بحدوث هذا ولا حتى الاستمرار به"، وأضاف: "الناتو نمر من ورق".

وتابع ترامب: "علينا التوقف عن قول بايدن إننا لن نهاجم روسيا أبدا لأنها قوة نووية.. أليس كذلك؟"، ونقلت شبكة "سي أن بي سي نيوز" الأمريكية عنه قوله: "أنتم تعرفون من يقول هذا.. سواء كان حقيقة أم خيالا لن نهاجم روسيا، كما ترى هم قوة نووية.. أووه شكرا لإخبارنا".

وكان ترامب يتهم بأنه مدافع عن بوتين، وخلال الفترة الماضية، وجه انتقادات عديدة لإدارة بايدن، وقال إن بوتين لم يكن ليجرؤ على فعل ما أقدم عليه لو كان رئيسا لأمريكا.

وقال في مناسبة أخرى: "إنه لا يزال الرئيس الوحيد في القرن الحادي والعشرين، الذي لم تغز روسيا في عهده دولة أخرى"، مشيرا إلى أنها "غزت جورجيا في عهد جورج بوش الابن، واستولت على القرم في عهد باراك أوباما، والآن غزت روسيا في عهد جو بايدن".