بدء التسجيل لامتحان الثانوية العامة للأسرى داخل سجون الاحتلال

وطن: أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، البدء وفتح باب التسجيل وتقديم طلبات الثانوية العامة (التوجيهي) للأسرى داخل السجون، للعام 2022.

وطلبت الهيئة من ذوي الأسرى الذين يرغب أبناؤهم بالتقدم للامتحان، والذين تنطبق عليهم الشروط، التوجه إلى المديريات التابعة لها في محافظات الوطن، وكل حسب منطقته، لتسليم الوثائق المطلوبة، وذلك ابتداءً من تاريخ 13/3/2022 ولغاية 28/4/2022.

وفيما يلي قائمة بالأوراق المطلوبة:

1. شهادة ميلاد مصدقة أو أصلية باللغة العربية أو الانجليزية، وفي حال كانت بلغة مغايرة يجب ترجمتها إلى إحدى اللغتين السابقتين من مترجم قانوني معتمد.

2. ورقة الصليب الأحمر مصدقة بتاريخ حديث للعام (2022)، وإن تعذر ذلك بالإمكان إحضار وثيقة معتمدة من هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

3. آخر كشف علامات مدرسي محدد فيه المعدل/ المجموع والنتيجة أو آخر شهادة علمية مدرسية حصل عليها الأسير مصدقة حسب الأصول (ادارة المدرسة ومديرية التربية والتعليم)، أو كشف علامات ثانوية عامة أصلي أو مصدق حسب الأصول إذا كان الأسير قد تقدم سابقا للامتحان.

وأكدت الهيئة أنه لا بد من توفر الشروط التالية في كل من يريد التقدم لامتحان الثانوية العامة:

1. كل أسير أنهى الصف الرابع الأساسي بنجاح، ويبلغ من العمر عشرين عاماً فأكثر، وأنهى خمس سنوات متواصلة فأكثر داخل السجن قبل تاريخ 1/7/2022، بشرط أن يكون حكمه مؤبدا، أو خمسة وعشرين عاماً فأكثر.

2. كل أسير أنهى الصف الخامس بنجاح، وعمره عشرون عاماً فأكثر، وأمضى خمس سنوات متواصلة فأكثر داخل المعتقل قبل تاريخ 1/7/2022، بشرط أن يكون حكمه عشرين عاماً فأكثر.

3. كل أسير أنهى الصف السادس أو السابع أو الثامن بنجاح، ويبلغ من العمر عشرين عاماً فأكثر وأتم ثلاث سنوات متواصلة، أو أربع سنوات متقطعة فأكثر قبل تاريخ 1/7/2022.

4. كل أسير أنهى الصف التاسع أو العاشر بنجاح، وعمره تسعة عشر عاماً حتى تاريخ 1/7/2022، وأتم عاماً كاملاً متواصلاً أو أكثر في السجن حتى تاريخه.

5. كل أسير أنهى الصف الحادي عشر بنجاح عام 2021 أو قبل ذلك، أو اعتقل وهو على مقاعد الدراسة من الصف الثاني عشر، بغض النظر عن العمر وفترة الاعتقال.

6. كل أسير تقدم في الأعوام السابقة لامتحان الثانوية العامة الفلسطينية، أو ما يعادلها، بغض النظر عن العمر أو فترة الاعتقال.

ولفتت إلى أن كل أسير يتم الإفراج عنه قبل تاريخ 1/7/2022 لا يحق له التقدم لامتحان الثانوية العامة.

كما أوضحت الهيئة عبر إعلانها عدة ملاحظات، لأخذها بعين الاعتبار للشريحة المعنية بالتقدم لامتحان الثانوية العامة:

· في حال أن الطالب (الأسير) من سكان داخل أراضي عام 1948 ويحمل بطاقة الهوية الإسرائيلية يتطلب من مدير المديرية إرفاق كتاب تعريف بدل ورقة صليب.

· في حال أن الأسير لا يحمل بطاقة هوية شخصية (يتم إرفاق صورة عن جواز السفر الذي يحمله أو الرقم الوطني).

· الأسرى الموقوفون والإداريون يسمح لهم بالتقدم للامتحان شريطة أن يتعهد الأهل بتسليم ورقة صليب حديثة بشهر 8/2022.

ودعت إلى ضرورة التقيد والالتزام بالتواريخ والشروط المذكورة أعلاه، حيث لن يتم استلام أي ملف غير مطابق للشروط أو غير مستكمل.

للمراجعة والاستفسار الإدارة العامة للتأهيل/ دائرة التعليم الجامعي/ مسؤول ملف الثانوية العامة (إسراء سمودي) الاتصال على رقم (0593500972).