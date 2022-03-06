4562 إصابة جديدة بكورونا في دولة الاحتلال

وطن: أعلنت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، اليوم الأحد، عن وفاة 12 شخصاً تأثراً بإصابتهم بفيروس كورونا، فيما شخصت 4562 إصابة جديدة بالفيروس، في مؤشر لاستمرار الانخفاض في الحالات التي بحاجة لسرير وأيضا للحالات الخطيرة.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة التاسعة صباحاً، سجلت 1021 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الإصابات النشطة 54321 إصابة نشطة.

وبذلك، ارتفع إجمالي الإصابات التي سجلت منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020، إلى 3670867 إصابة، بينما بلغ الإجمالي التراكمي للوفيات 10276 حالة وفاة.

وعلى الرغم من تراجع العدوى والإصابة، يرقد 1090 مصابا في المستشفيات، بينهم 471 مصابا بحالة خطيرة، و219 بحالة خطيرة جدا، بينما 196 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.