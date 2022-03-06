الصحة: تسجيل 4 حالات وفاة و 575 اصابة بفايروس كورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 29، ضواحي القدس 4، طوباس 2، طولكرم 12، سلفيت 3، نابلس 23، قلقيلية 5، بيت لحم 10، الخليل 15، رام الله والبيرة 24، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 197، مدينة القدس 250".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 25، ضواحي القدس 9، طوباس 5، طولكرم 16، سلفيت 3، نابلس 83، قلقيلية 18، بيت لحم 15، الخليل 21، رام الله والبيرة 38، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 956، مدينة القدس 430".

وسجلت حالة وفاة في قطاع غزة، حالة وفاة في مدينة القدس، وحالتا وفاة في مدينة نابلس نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 73 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 108 مريضا، بينهم 26 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.