التربية والتعليم: حذف مواد من منهاج الثانوية العامة والامتحانات ستبدأ في 7 حزيران

وطن: اعلنت وزارة التربية والتعليم انها قامت بحذف مواد من منهاج الثانوية العامة، سيتم الإعلان عنها وتحديدها لاحقا.

وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور في تصريحات لصوت فلسطين ان امتحان الثانوية العامة سيبدأ في 7 حزيران القادم.

ولفت الخضور ان الوزارة استجابت لمناشدات الطلاب، وأجرت دراسة بناء على المتغيرات التي طرأت على سير العملية التعليمية ومنها التحول لمدة اسبوع الى التعليم عن بعد، وجرى إبلاغ المديريات بذلك، حيث ابدوا ارتياحهم للقرار.

ولفت إلى أن طلبة الثانوية سيبدأون مع نهاية هذا الشهر الاستعداد للامتحانات التجريبية كما أن الأسوع الأخير من هذا الشهر سيكون عطلة بين الفترتين الثالثة والرابعة.