ضمن مساعيها لمحاصرة روسيا.. وفد اميركي يزور فنزويلا رغم قطع العلاقات معها

وطن: ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن مسؤولين أميركيين كبارا توجهوا إلى فنزويلا يوم أمس السبت لعقد لقاء مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، في وقت تسعى فيه واشنطن لعزل روسيا، وذلك رغم ان الولايات المتحدة كانت قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع فنزويلا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة لم تسمها أن الحرب في أوكرانيا دفعت الولايات المتحدة لاهتمام أكبر بحلفاء روسيا في أميركا اللاتينية.

ووفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز”، فإن زيارة الوفد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية والبيت الأبيض لكراكاس، مرتبطة أيضا باهتمام واشنطن باستئناف شراء النفط من فنزويلا بدلا من تلك الكميات التي تشتريها حاليا من روسيا.

وكانت الولايات المتحدة قطعت العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا بعد إعادة انتخاب مادورو في 2018.8.