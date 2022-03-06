محدّث| الاحتلال يعتقل مواطنين من بيت لحم والخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين من مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عيسى محمد زرينة (17 عاما)، ومحمد جعارة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت الأسيرين المحررين سفيان جمجوم، وجعفر القواسمي، عقب دهم منزليهما وتفتيشهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن علي محمد علي الحاج، عقب دهم وتفتيش منزله في بلدة حلحول شمال الخليل.