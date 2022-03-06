محدث| استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب باب حطة بالقدس

وطن: استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاحد، قرب باب حطة، شمال المسجد الاقصى المبارك في القدس المحتلة.

وافاد شهود عيان بأن عناصر شرطة الاحتلال المتواجدين في المكان اطلقوا النار صوب شاب بزعم تنفيذه عملية طعن وتركوه ينزف حتى ارتقى شهيدا.

وقالت مصادر محلية إن الشهيد الذي ارتقى برصاص الاحتلال هو الشاب سامر جمال القواسمي (19عامًا) من بلدة الطور.

واعتقلت قوات الاحتلال شقيق منفذ عملية الطعن محمد جمال القواسمي بعد اقتحام منزلهم في شارع الخلة ببلدة الطور في القدس المحتلة.