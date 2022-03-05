صور | عمال وموظفو بلدية قلقيلية يحتجون على رفع أقساط التأمين الصحي

وطن: نظمت نقابة موظفي وعمال بلدية قلقيلية، وقفة احتجاجية، اليوم السبت أمام البلدية، رفضا لاجراءات التأمين الصحي على موظفي الهيئات المحلية .

وأوضحت النقابة، أنه بناء على التعميم الصادر عن النقابة الوطنية للهيئات المحلية في فلسطين بخصوص رفع قيمة القسط الشهري للتأمين الصحي على العاملين في الهيئات المحلية من قبل وزارة الصحة / دائرة التأمينات الصحية، تم نظيم الوقفة.

وقالت إنه "في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا المشروعة سوف نعلن عن إجراءات نقابية مستمرة لحين عودة الأمور كما كانت سابقا".