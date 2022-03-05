الخارجية الروسية تحذر: الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا ستقع بيد الإرهابيين في أوروبا

وطن: حذرت الخارجية الروسية من أن الأسلحة التي يتم ضخها إلى أوكرانيا قد ينتهي بها المطاف بيد الإرهابيين في أوروبا نفسها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن منظمي توريد الأسلحة إلى أوكرانيا لا يسعهم إلا أن يدركوا خطر وقوع تلك الأسلحة في أيدي الإرهابيين في أوروبا.

وأضافت الخارجية الروسية، أن موسكو تطالب الدول الغربية بوقف "ضخ" أحدث الأسلحة إلى نظام كييف من أجل تجنب المخاطر على الطيران المدني الدولي.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استئناف العمليات العسكرية، بعد استغلال نظام كييف الهدنة المعلنة.

وقالت الدفاع الروسية: "لا يمكن لمدني واحد أن يترك ماريوبول وفولنوفخا"، مؤكدة أن "الكتائب القومية استغلت "نظام الصمت" لتقوية مواقعها على طول الممرات الآمنة".

وتابعت الوزارة: "بسبب عدم رغبة الجانب الأوكراني في التأثير على القوميين أو تمديد "نظام الصمت" (الهدنة)، فقد استؤنفت العمليات العسكرية في الساعة 18.00 بتوقيت موسكو".

(سبوتنيك)