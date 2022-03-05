وفاة شابة متأثرة بإصابتها بحادث سيـر في رام الله

وطن: توفيت مواطنة تبلغ من العمر 28 عاما، اليوم السبت، متأثرة بإصابتها بحادث سير وقع قبل 10 ايام في محافظة رام الله.

وذكر الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن عمليات الشرطة تلقت بلاغا حول تعرض مواطنة لحادث سير جراء تصادم مركبتين في ضاحية الريحان شمال مدينة رام الله نقلت على اثرها الى المستشفى الاستشاري، حيث اعلن الاطباء اليوم عن وفاتها.

وأشار ارزيقات إلى انه تم ابلاغ النيابة العامة في حينه ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.