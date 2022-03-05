نقيب الأطباء لـوطن: التوصل لضمانات مع الحكومة لتنفيذ الاتفاق السابق بشأن علاوة 50% بدل طبيعة عمل

وطن: أكد نقيب الأطباء د.شوقي صبحة، التوصل لضمانات مع رئاسة الوزراء لتطبيق الاتفاق السابق بين الحكومة والنقابة بشان علاوة 50% بدل طبيعة العمل وقضايا أخرى.

وقال النقيب صبحة لـوطن، إن الاتفاق السابق لم يتغير، وان رئاسة الوزراء كانت أخلت بتطبيقه في وقته المحدد، واليوم تم وضع ضمانات للالتزام بتنفيذه.

وذكرت مصادر خاصة لـوطن، أن الضمانات التي تم التوصل إليها اليوم السبت تقضي، بتأكيد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الاثنين القادم التزامه بدفع العلاوة المتفق عليها في الاتفاق السابق لحين انتظام الراتب او في حال بدأت الحكومة بصرف المستحقات المتأخرة للموظفين الحكوميين.

كما تقضي الضمانات، بأن يرسل وزير المالية الدكتور شكري بشارة غدا الاحد رسالة الى نقابة الأطباء يؤكد فيها التزام الوزارة بتطبيق الاتفاق، حسب مصادر خاصة أوضحت بأنه سيتم توقيع هذه الضمانات بمباركة الرئيس محمود عباس.

وكانت نقابة الأطباء هددت بخوض فعاليات احتجاجية في حال لم يتم التوصل لحلول واضحة ومرضية بشأن الاتفاق السابق.. للمزيد اضغط هنا