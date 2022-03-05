الصحة: 7 وفيات و357 إصابة بـ"كورونا" في فلسطين

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم السبت، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.6% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وسجلت فلسطين 7 وفيات و357 إصابة بفيروس كورونا، بعد إجراء 805 فحوصات مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتوزعت الحالات، جغرافياً 3 وفيات و42 إصابة في الضفة الغربية، و3 وفيات و350 إصابة في قطاع غزة، وحالة وفاة و280 إصابة في مدينة القدس.

وقالت وزارة الصحة، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.6%، والإصابات النشطة 1.6% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 56 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 106 مريضا، بينهم 26 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.