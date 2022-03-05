800 وحدة سكنية تحت تهديد الهدم في جبل المكبر

وطن: أظهرت إحصاءات لجنة المتابعة في جبل المكبر بالقدس المحتلة، إن 800 وحدة سكنية مهددة بالهدم في البلدة من سلطات الاحتلال.

وقال عضو لجنة المتابعة في جبل المكبر، طارق عويسات. إن بلدية الاحتلال في القدس تسعى لهدم 800 وحدة سكنية في البلدة، مقابل بناء مراكز تجارية و500 وحدة سكنية ضمن عمارات مشتركة تحوي عدة عائلات.

وتابع عويسات أن خطورة هذا المخطط أنه يحرم مستقبلا أهالي جبل المكبر من التوسع العمراني، وسيجبر الشباب على الخروج من بلدات القدس إلى محيط المدينة من أجل الحصول على سكن.

وأكد على أن أهالي جبل المكبر لن يسمحوا بتمرير هذا المخطط الخطير، الذي يحتاج لأموال باهظة على حساب المواطنين.

وجدد عويسات التأكيد أن أهل القدس صامدون، ويرفضون تكرار الهجرة التي جرت عام 1948 و1967.

ولفت إلى أن الاحتلال يسعى لتهجير سكان جبل المكبر منذ سنوات، ويهدد الأهالي بالهدم وبيع أراضيهم لمصلحته ومخطط الشارع الأميركي.

ونبهت لجنة المتابعة في جبل المكبر إلى أن مخطط الشارع الأميركي يهدد مئات العائلات، وأن بلدية الاحتلال في القدس تتعامل بسياسة العصابات بحماية من حكومة الاحتلال.