الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله ذاتيًا

وطن: أجبرت قوات الاحتلال، مقدسيًا على هدم منزله في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وأكد صاحب المنزل رائف شويكي، أنّ سلطات الاحتلال قامت بتهديده بدفع غرامة مالية بقيمة 100 ألف شيقل، إذا لم يقم هو بهدم المنزل، لافتًا إلى أن عائلته المكونة من 4 أفراد باتت دون مأوى.

وأشار شويكي أنه منذ 8 سنوات يخوض صراعًا مع سلطات الاحتلال لاستصدار تراخيص بناء لمنزله لكن دون جدوى، مؤكدًا تمسكه بأرضه وتشبثه بها، رغم محاولات سلطات الاحتلال اقتلاعه وتهجيره من خلال الهجمة الشرسة التي تشنها على الفلسطينيين في القدس المحتلة.