أسعار صرف العملات

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الباحث في شؤون القدس جمال عمرو لوطن: الأقصى على اعتاب مواجهة ...
غرفة تجارة رام الله لوطن: ملتزمون بقرار الحد الأدنى للأجور و ...
الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء و"أمان" لـوطن: حصول مقياس النز ...
جلسة حوارية في غزة حول "التعليم والتدريب المهني كخيار مستق ...
جمعية المرأة العاملة تطلق حاضنة لدعم المرشحات في الانتخابات ...
64 يوماً على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال
الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد "أبو عصب" الاثنين
الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في بيت حنينا
الصحة: تسجيل 13 حالة وفاة و 797 اصابة بفايروس كورونا خلال 24 ...
إصابات بالرصاص المعدني والاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت ...
القوات الروسية تبدأ محاصرة العاصمة كييف ومدينة خاركيف والمعا ...
الدفاع الروسية تعلن عن وقف إطلاق النار في بعض المدن الأوكران ...
عضو كونغرس أمريكي يقدم مشروع قانون يحارب حركة مقاطعة إسرائيل
روسيا تحجب "فيسبوك"
وفد أكاديمي كويتي ينسحب من مؤتمر في البحرين احتجاجا على مشار ...
"لوين رايحين" .. حملة نسوية للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأج ...
"سمارت دروب".. مشروع ذكي لمعالجة أزمة المياه في الأراضي الفل ...
بـ 450 لوحة.. ريشة الفنان الثمانيني محمد الأسطل تعيد إحياء ا ...
"المذيع الكفيف".. فقد بصره منذ الطفولة ولكن صوته وصل للعالم ...
خدمة الزبائن بلغة الإشارة.. جهاد ومحمد يتحدون إعاقتهم بعملهم ...
تعزيز الصمود الفلسطيني وتفعيل الحوار الوطني
ازدواجية معايير فاضحة تغدي التطرف
الاتحاد السوفيتي وروسيا في عيون بعض الكتاب والمحللين (إرحمون ...
ما تحقق في الشيخ جراح انتصار يبنى عليه
معنى نظام "سويفت"
تحقيق لـ أمان ومركز المرأة بعنوان "العنف المستور".. التحرش ا ...
تحقيق استقصائي للائتلاف الفلسطيني للإعاقة: الأشخاص ذوي الاعا ...
تحقيق استقصائي لوطن وأمان ...." خفافيش الظلام "
الهيئة المستقلة تطلق فيلماً استقصائياً بعنوان "الشر من شرا ...
"وطن" تنشر تحقيقا استقصائيا "الفائدة التعاقدية": تعليمات نصّ ...
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