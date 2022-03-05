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أسعار صرف العملات

05.03.2022 07:28 AM
أسعار صرف العملات

وطن: الدولار الأمريكي:3.72

الدينار الأردني:4.64

اليورو:3.58

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