وفد أكاديمي كويتي ينسحب من مؤتمر في البحرين احتجاجا على مشاركة "إسرائيل"

وطن: انسحب وفد أكاديمي عن جامعات الكويت من مؤتمر استضافته جامعة البحرين الحكومية، احتجاجا على مشاركة وفد "إسرائيلي" فيه.

وقالت رابطة "شباب لأجل القدس" الكويتية، اليوم الجمعة عبر "تويتر": "يدعوننا لزيارة أرضنا المغتصبة التي احتلها كيانهم المجرم.. ثم يسمونها لقاءات أكاديمية وعلمية!! وفد جامعات الكويت ينسحب من محاضرة يلقيها إسرائيلي من جامعة تل أبيب المنعقد في جامعة البحرين. تحية للوفد والتطبيع خيانة، كان وسيظل".

وأعلنت كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين عقد مؤتمر "الشرق الأوسط لجمعية تطوير كليات إدارة الأعمال" يومي 2 و3 مارس الجاري بحضور عدد من كليات إدارة الأعمال في دول الخليج، دون الإشارة إلى مشاركة "الوفد الإسرائيلي" في الفعالية.