4 اصابات احداها خطيرة برصاص مستوطن في الخليل

وطن: افادت وزارة الصحة باصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال في الخليل.

وأصيب 4 مواطنين بينهم ثلاثة أطفال، اليوم الجمعة، عقب إطلاق مستوطن الرصاص الحي صوبهم، أثناء تواجدهم أمام البلدية القديمة قرب شارع الشهداء وسط مدينة الخليل.

وأطلق المستوطن النار على الأطفال وهم في شارع الشهداء، القريب من مستوطنة "بيت رومانو".

وأوضحت مصادر محلية أن المصابين هم: الطفل محمد إياد الجعبري (13 عاما) الذي أصيب في منطقة البطن، ووصفت إصابته بالخطيرة، والطفل معتز عيسى حسونة (14عاما) في الفخذ، ومحمد جنيدي (15 عاما) في اليد، ومجدي أمجد أبو شمسية (21 عاما) في الفخذ، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.